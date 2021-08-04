Назван срок проведения первого испытательного пуска МБР «Сармат»

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04.08.2021, 5:30, Новости дня
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Первый пуск новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования «Сармат» в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) запланирован на осень 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый пуск «Сармата» в рамках ЛКИ, предположительно, состоится осенью, второй – в конце 2021 года», – приводит слова источника ТАСС.

Он уточнил, что в 2021 году планируется два испытательных пуска МБР.

Ранее стали известны примерные сроки начала летных испытаний МБР «Сармат». В ОПК сообщали, что в 2021 году в рамках ЛКИ планируется осуществить три пуска МБР «Сармат».

Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

В конце июня президент Владимир Путин сообщил, что вскоре на боевое дежурство в РФ будут поставлены новые уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».



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