 

На южный полюс Луны доставят прыгающего робота

04.08.2021, 5:08, Новости дня
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Как сообщили представители американской компании Intuitive Machines, они намерены доставить на южный полюс Луны особого прыгающего робота.

Данная автономная машина разработана силами специалистов самой компании при участии ученых из университета в Аризоне. Заказчиком же выступает NASA.

Робот, получивший название Micro-Nova, небольшого размера. Его первоочередной задачей станет сделать с близкого расстояния снимки внутренней поверхности кратеров. Проблема в том, что данный участок Луны можно увидеть с Земли под углом всего в один градус. Однако именно там, по мнению ученых, моет сохраниться водяной лед, так как солнечный свет туда также почти никогда не доходит. Как минимум, стоит проверить эту гипотезу.



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