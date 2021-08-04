На южный полюс Луны доставят прыгающего робота

Как сообщили представители американской компании Intuitive Machines, они намерены доставить на южный полюс Луны особого прыгающего робота.

Данная автономная машина разработана силами специалистов самой компании при участии ученых из университета в Аризоне. Заказчиком же выступает NASA.

Робот, получивший название Micro-Nova, небольшого размера. Его первоочередной задачей станет сделать с близкого расстояния снимки внутренней поверхности кратеров. Проблема в том, что данный участок Луны можно увидеть с Земли под углом всего в один градус. Однако именно там, по мнению ученых, моет сохраниться водяной лед, так как солнечный свет туда также почти никогда не доходит. Как минимум, стоит проверить эту гипотезу.