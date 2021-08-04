Мнение: Коротко по Афганистану. 03.08.2021

Коротко по Афганистану. 03.08.2021

1. МИД Германии призвал немцев покинуть территорию Афганистана, так как там не могут быть обеспечены гарантии безопасности, в особенности для гражданских лиц. Стремительный уход Германии из Афганистана в обозе уходящих американских войск достаточно ожидаемое явление. Примечательно, что с одной стороны ЕС заявляет, что не собирается признавать Талибана в качестве правительства Афганистана, кулуарно, немецкие спецслужбы ведут консультации с Талибаном на предмет гарантий безопасности, о чем в западной прессе сообщалось на днях. Судя по заявлению МИД Германии, БНД с Талибаном к взаимопониманию по вопросу гарантий для немцев в Афганистане пока что не пришли.

2. В центре Кабула совершено нападение на здание министерства обороны Афганистана. Министр (назначен буквально пару недель назад) не пострадал и был эвакуирован. У здания была взорвана заминированная машина, после чего нападавшие (или нападавший) проникли на территорию министерства, где завязался стрелковый бой с силами безопасности. Позднее, в центре Кабула произошел еще один взрыв. В городе вечером продолжались спорадические перестрелки, при этом в соседнем с административным кварталом районе проходили митинги против прокси-войны, которую Пакистан руками Талибана ведет против Афганистана. Талибан пока что не брал на себя ответственность за нападение. Нельзя исключать, что это кабульская ячейка ИГИЛ решила напомнить о себе. Можно также отметить, что пропаганда правительства Афганистана в последние пару недель делает явный акцент на том, что война в Афганистане ведется не против Талибана, а против Пакистана, который управляет талибскими марионетками. Этот нарратив является попыткой трансформировать восприятие войны как конфликта между афганцами, на конфликт между афганцами и пакистанцами, чтобы повысить моральный дух войск и привлечь добровольцев в ряды армии и полиции. Насколько будет успешен этот курс, будет понятно на более длинной дистанции. Пакистан разумеется отрицает, что причастен к идущему наступлению Талибана.

3. Россия еще раз призвала Талибан и правительство Афганистана сформировать коалиционное правительство. В Кабуле также заявили, что они согласны на раздел власти с Талибаном. Основная проблема, с этим не согласен Талибан, который хочет получить все и чувствует, что это возможно. Начало атак на крупные города, это попытка форсировать демонтаж правительства Гани и установления "крепкого исламского государства". В Кабуле предполагают, что Талибан хочет проглотить за один заход больше, чем может себе позволить, но понимают, что без помощи извне, правительству будет крайне сложно удерживать контроль. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад (который и заключал сделку с Талибаном) сегодня заявил, что "талибы воодушевлены событиями последних недель и хотят получить львиную долю власти в будущем правительстве Афганистана".

4. В Лашкаргахе продолжаются уличные бои, которые дополняются авиаударами ВВС США и ВВС Афганистана, которые пытаются поддержать засевших в городе военных. Армия Афганистана просит жителей покинуть районы боев, так как предполагаются как новые авиаудары, так и "мощное контрнаступление", которое отбросит войска Талибана от Лашкаргаха. Для этих целей сейчас проводится интенсивная перегруппировка войск и контрнаступление обещают буквально на днях. Местные жители заявляют, что они попали в жернова борьбы боевиков Талибана, которые устанавливают шариатские порядки и правительства, которое без разбору бомбит окрестности Лашкаргаха, убивая как боевиков, так и гражданских. Правительство на этот счет заявляет, что мирным жителям надо валить оттуда, так как боевики могут их использовать в качестве живых щитов. Талибан в ответ заявляет, что за убитых мирных жителей он отплатит кровью. Между тем. по данным ООН в результате боевых действий в Лашкаргахе только за последние сутки было убито 40 и ранено 118 гражданских лиц.

5. Последовательность событий: США ведут переговоры и подписывают соглашение о выходе с Талибаном в обход правительства Афганистана. А затем оказывает давление на правительство, чтобы оно освободило около 5000 заключенных талибов. Мавлави Талиб – один из них. Теперь он командует атакой Талибана на Лашкаргах .После чего США бомбят войска Талибана, которыми командуют Мавлави Талиб в интересах поддержки правительства Афганистана, которое не хотело отпускать Мавлави Талиба. П-последовательность.

6. В Герате афганская армия и боевики/ополченцы Исмаил Хана пока что удерживают ключевые районы города и не дают Талибану вольготно их занимать. Также удерживается аэропорт Герата и разблокирована дорога из города в аэропорт. Талибы сидят в пригородах и паре жилых районов. Боевые действия вокруг Герата пока что низкоинтенсивные. На фоне Лашкаргаха все достаточно вяло развивается. По мотивам двух обстрелов офиса ООН в Герате (погибло 2 афганских полицейских) в ООН призвали Талибан больше так не делать. Талибан сделал вид, что принял к сведению.

7. Госдеп США обвинил Талибан в убийстве 40 человек в районе погранперехода Спин-Болдак и призвал Талибан нести ответственность за деятельность своих боевиков, в том числе и их преступления. Мол если Талибан не может контролировать действия своих боевиков, то ему нечего претендовать на обладание государственной властью. В Талибане заявили, что все это вранье и наветы и никого они не убивали. Информация о казнях правительственных чиновников и лиц сотрудничавших с США в Спин-Болдаке, появилась с подачи "Независимой комиссии по правам человека в Афганистане" и как уверяют правозащитники, данные убийства совершались из мести. Пока что фото и видео связанных с этим эпизодом нет, так что тут кто-то врет – либо талибы, либо правозащитники. Подождем доказательств, все таки массовые убийства нескольких десятков человек являются полноценным военным преступлением.

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