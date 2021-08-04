 

США обвинили Иран в захвате танкера в Оманском заливе

04.08.2021, 4:38, Новости дня
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Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами и союзниками принятие надлежащих мер в ответ на инцидент с танкером «Асфальт принцесс» (Asphalt Princess) в Аравийском море, ответственность за который несет Иран, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками над устранением последствий этой атаки. Мы уверены, как мы говорили в выходные и как вчера (в понедельник) повторил госсекретарь [США Энтони Блинкен], что ответственность за эту атаку несет Иран. Мы работаем с партнерами и союзниками над рассмотрением дальнейших шагов. Мы проводим консультации с правительствами как внутри региона, так и за его пределами о надлежащих мерах реагирования, и надлежащие меры реагирования будут приняты», – приводит слова дипломата ТАСС.

Накануне Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о возможном захвате танкера в Оманском заливе. В тот же день экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ передали предупреждение о потере контроля над судами. Позже появились данные, что захватившие в Оманском заливе танкер «Асфальт принцесс» (Asphalt Princess) под флагом Панамы приказали экипажу следовать в территориальные воды Ирана.

В прошлую пятницу компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз «Мерсер стрит» (Mercer Street). В результате инцидента погибли два члена экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном. Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за нападение на «Мерсер стрит» на Иран. Глава израильского правительства Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности Тегерана к атакам на танкер «Мерсер стрит» являются беспочвенными. Москва указала на отсутствие доказательств причастности Тегерана к атаке на судно.



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