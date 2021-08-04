В NASA пояснили, почему их интересуют тени на спутнике Земли

Принято считать, что никакой атмосферы на Луне нет. Однако ученые из NASA полагают, что газ в очень разряженном состоянии все-таки может окружать спутник нашей планеты. Если это так, то есть шанс найти там и воду, и следы вымерших живых организмов.

Дело в том, что из-з отсутствия регулирующего температуру эффекта атмосферного газа разница температуры на поверхности луны между участками Луны, на которые попадает солнечный свет, и теми, которые затенены неровностями кратеров, составляет сотни градусов.

Это значит, что вода там должна была бы мгновенно испаряться и очень быстро конденсироваться, сразу же замерзая. Таким образом, Н2О может мигрировать по Луне, пока не успокоиться где-нибудь в очень глубокой тени. Разумеется, речь идет об очень малом количестве данного вещества.