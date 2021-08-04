 

В NASA пояснили, почему их интересуют тени на спутнике Земли

04.08.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принято считать, что никакой атмосферы на Луне нет. Однако ученые из NASA полагают, что газ в очень разряженном состоянии все-таки может окружать спутник нашей планеты. Если это так, то есть шанс найти там и воду, и следы вымерших живых организмов.

Дело в том, что из-з отсутствия регулирующего температуру эффекта атмосферного газа разница температуры на поверхности луны между участками Луны, на которые попадает солнечный свет, и теми, которые затенены неровностями кратеров, составляет сотни градусов.

Это значит, что вода там должна была бы мгновенно испаряться и очень быстро конденсироваться, сразу же замерзая. Таким образом, Н2О может мигрировать по Луне, пока не успокоиться где-нибудь в очень глубокой тени. Разумеется, речь идет об очень малом количестве данного вещества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.09 / Депутат Бундестага предложил создать содружество с Россией и странами Европы

18.09 / Байден призвал к отставке Трампа

09.10 / Геращенко о состоянии Балуха: Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит

08.05 / Производство «Спутника V» в Бразилии начнут без одобрения регулятора

01.06 / Германия собралась обсудить с США «Северный поток – 2»

08.01 / Порошенко заявил, что шокирован событиями в США

21.10 / В 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве проведут военный парад – указ Зеленского

02.10 / Эксперт: Совместные санкции Москвы и Минска против Запада укрепят Союзное государство

24.05 / Израиль объяснил обстрел офисов СМИ в Газе

21.01 / France 2 – французские студенты вынуждены питаться выброшенной едой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика