Ученые получили новые данные о ландшафте на Меркурии

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04.08.2021, 4:16, Новости дня
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Группа ученых из России, Финляндии и США решили тщательно изучить поверхность Меркурия. Как оказалось, ландшафты на первой планете нашей Солнечной системы имеют ряд существенных отличий от лунных. Ранее считалось, что они, в общем, идентичны.

И Меркурий, и Луну нещадно борбардировали метеориты и астероиды. Как правило, вокруг кратеров с диаметром в несколько сотен метров всегда разбросаны огромные валуны.

В исследованиях очень пригодились снимки, сделанные шесть лет назад отправленным к Меркурию космическим зондом Messenger, говорят ученые. Оказалось, что валунов на Меркурии почему-то в 30 раз меньше, чем на Луне. Быть может, там есть множество мелких осколков столкновений, которые нельзя различить при полученном качестве съемки?



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