 

Охрана нейтрализовала стрелявшего около Пентагона

04.08.2021, 3:44, Новости дня
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Сотрудники охраны нейтрализовали предполагаемого преступника, устроившего стрельбу около здания Пентагона, информирует газета Politico со ссылкой на представителя подразделения, отвечающего за безопасность комплекса.

Сотрудник охраны поразил нападавшего выстрелом, в здание злоумышленник не проник, приводит сообщение издания ТАСС.

В службе безопасности ведомства в Twitter сообщили, оцепление снято со здания Пентагона.

«С Пентагона снято оцепление, он снова открыт», – говорится в сообщении. При этом вход на станцию метро, рядом с которой произошел инцидент, остается закрытым.

Ресурс citizenstringer.com со ссылкой на радиопереговоры местных спасательных служб сообщил, что по меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе недалеко от здания Пентагона.



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