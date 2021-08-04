Охрана нейтрализовала стрелявшего около Пентагона

Сотрудники охраны нейтрализовали предполагаемого преступника, устроившего стрельбу около здания Пентагона, информирует газета Politico со ссылкой на представителя подразделения, отвечающего за безопасность комплекса.

Сотрудник охраны поразил нападавшего выстрелом, в здание злоумышленник не проник, приводит сообщение издания ТАСС.

В службе безопасности ведомства в Twitter сообщили, оцепление снято со здания Пентагона.

«С Пентагона снято оцепление, он снова открыт», – говорится в сообщении. При этом вход на станцию метро, рядом с которой произошел инцидент, остается закрытым.

Ресурс citizenstringer.com со ссылкой на радиопереговоры местных спасательных служб сообщил, что по меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы на транспортно-пересадочном узле возле здания Пентагона.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе недалеко от здания Пентагона.