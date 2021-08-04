Глава Мордовии и министр труда обсудили вопросы реконструкции домов-интернатов в регионе

Временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов провел в Москве рабочую встречу с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. Обсуждались вопросы капитального ремонта зданий организаций социального обслуживания, а также строительства новых объектов.

Здунов выразил благодарность Минтруду РФ за поддержку республики в реализации комплекса мероприятий по приведению стационарных организаций социального обслуживания в состояние, отвечающее всем современным нормативам и требованиям, сообщается на сайте администрации Мордовии.

Регион с 2019 года активно участвует в разработке и реализации программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Так, завершено строительство новых жилых корпусов в Ардатовском доме социального обслуживания, Пуркаевском психоневрологическом интернате, Большеберезниковском доме-интернате.

Реконструкцию и строительство новых корпусов необходимо осуществить в учреждениях интернатного типа в Саранске, Зубово-Полянском, Ковылкинском, Краснослободском и Ичалковском районах. Котяков выразил готовность поддержать эти проекты.