Захваченный в Оманском заливе танкер направился к Ирану

Захватившие в Оманском заливе танкер «Асфальт принцесс» (Asphalt Princess) под флагом Панамы приказали экипажу следовать в территориальные воды Ирана, информирует Би-би-си.

По данным компании Lloyd’s List, которая отслеживает мировое морское сообщение, танкер «Асфальт принцесс» направляется в сторону Ормузского пролива. Как уточнила Би-би-си, судно принадлежит компании Prime Tankers со штаб-квартирой в Дубае. В 2019 году, напомнила корпорация, нефтяной танкер «Риах» (Riah), также принадлежавший Prime Tankers, «был захвачен иранскими военнослужащими», передает ТАСС.

По информации осведомленных источников телеканала Sky News в органах безопасности, на борт судна «Асфальт принцесс», направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, которые захватили судно. Согласно источникам Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могут быть причастны «военнослужащие Ирана или их союзники».

Накануне Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о возможном захвате танкера в Оманском заливе. В тот же день экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ передали предупреждение о потере контроля над судами.

В прошлую пятницу компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз «Мерсер стрит» (Mercer Street). В результате инцидента погибли двое членов экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном. Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за нападение на «Мерсер стрит» на Иран. Глава израильского правительства Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности Тегерана к атакам на танкер «Мерсер стрит» являются беспочвенными. Москва указала на отсутствие доказательств причастности Тегерана к атаке на судно.