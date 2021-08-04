Мнение: Смерть от прививки



Андрей, муж Ольги

Очень печальная история про смерть от прививки. Написала хороший журналист из умершего журнала “Русский репортер” Марина Ахмедова, у себя в ФБ. Там еще описана характерная реакция некоторых сограждан на подобное известие – злоба, вызванная страхом; страх у них, естественно, за СВОЮ жизнь.

“Вчера, увидев походную газель Андрея, спрашиваю – «А где ж вы работаете?». Он начал тараторить – в НИИ, муфельные печи делает. С увлечением рассказал мне о печах, а я думаю – странно, так много о печах говорит, а у него жена недавно умерла. А потом посмотрела в его глаза, и поняла: у него шок.

Мы зашли с ним в соседний двор и сели на лавку. Напротив нас была детская площадка, на ней было полно детей. Андрей положил на колени выписку о смерти, которую забрал из больницы. Потом переложил ее на рюкзак. Его жена Ольга Кобзарева умерла в ковидной больнице. 29 июня она сделала прививку. Она не хотела ее делать, боялась – умрет. У нее астма. После прививки уехала с матерью на дачу. 4 июля заболела мать, 5-го – Ольга. Они обе попали в больницу. Мать выписали. Через двадцать минут после выписки ей позвонили и сообщили, что ее единственная дочь тридцати двух лет умерла. Мать на месте разбил паралич.

Андрей пришел после похорон домой. Теща воет, тетки воют. Его мать воет. Вокруг женское царство, и все воют, а он один тут мужик, но ему самому хочется полезть на стену и выть. Тогда он зашел в свой маленький аккаунт в истаграме, там и сотни подписчиков нет, и написал короткий пост. Что – он не осознавал. Просто было очень больно, надо было поделиться с людьми. Наверное, искал у них облегчения. Он упал спать, а когда проснулся его аккаунт полнился комментариями. Некоторые выражали соболезнования, а многие проклинали его и Ольгу. Было написано много злых черных слов. Он их удалил. Его обвинили в цензуре. Потом стали появляться маленькие статьи, выложенные на помойных ресурсах, в которых Ольгу называли «окачуренной», и над ее смертью, и над горем Андрея издевались. Так, видимо, по заказу боролись с информацией о том, что смерть вызвана прививкой.

– Мы с Олей – простые люди, – говорит Андрей, разглядывая свои почерневшие от огня печей руки. – Я – трудяга, и всю жизнь обычным трудягой был. Мой смысл жизни – печи эти для людей делать, свое женское царство обеспечивать. И вот стою я теперь перед черной бездной – у меня жена умерла, а они где-то там снизу кусают меня, в Олю плюют. А за что? И что мне теперь делать? Пойти, найти их? Ударить? Спросить – «Зачем ты на Олю так говоришь?». А станет ли мне от этого легче?

Он взял историю смерти. Полистал ее. Сказал, что они с Олей – не антипрививочники, он свою прививку без разговоров сделал. Просто Оля сильно боялась, но на нее накричали на работе – «Либо делай, либо увольняйся», и она сделала. Но он не знает, от чего она умерла, он – не врач, он – технарь. Она могла заразиться ковидом до прививки, могло быть что угодно. Это он все понимает. Он не понимает, за что оскорбляют ее – человека, который сам на себя непохож был в гробу, и, глянув туда, он понял, что это она, но другая она – сильно страдавшая перед смертью.

– Я могу разобрать и собрать технику, – говорит он, – и примерно понимаю, что человек – это такой же сложный механизм. И если он заболел, ему нужна помощь, прививка. Но зачем люди мне все это писали?

Он сказал, что теперь у него смысла жизни нет. По крайней мере, он его не видит больше. Они начали готовиться к усыновлению ребенка. А теперь ему только и остается, что вот так сидеть на лавке напротив детской площадки, смотреть на чужих детей и выть в свою черную бездну. «Вы думаете, смысл может вернуться?» – спросил он меня. Я промолчала.

Но я думаю, что если вдруг кто-то напишет ему добрые, а не злые слова в инстаграм andrei.kobzarev, то, может, на секунду забрезжит смысл?

Этот пост не за прививки и не против. Этот пост о том, что надо смягчаться перед чужой бедой, и даже если очень страшно посмотреть на нее, то лучше промолчать и уйти, но не говорить человеку злых слов. И вообще не говорить злых слов (МАРИНА АХМЕДОВА, ФБ).