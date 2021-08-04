Впервые рассчитана продолжительность суток на экзопланетах в системе HR 8799

Используя особый инструмент KPIC, ученые впервые сумели рассчитать, сколько длятся сутки на экзопланетах в системе HR 8799, которая расположена от нас на расстоянии 129 световых лет.

Больше всего астрономов удивило то, что на некоторых планетах продолжительность дня примерно та же, что и на нашей Земле. Спектральный анализ позволит примерно определить скорость движения поверхности данных небесных тел. Он оказался равен показателям между 10,1 и 15 км в секунду.

Зная размеры планет, ученые легко рассчитали, что на одних планетах сутки длятся всего три часа, а на других – около двадцати четырех. Впрочем, во время расчетов не учтена погрешность, которая возникает в связи с наклоном оси данных небесных тел. К сожалению, этот показатель пока неизвестен.