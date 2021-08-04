Определена масса черной дыры в системе SS433

Сотрудники МГУ, наблюдавшие за черной дырой SS433 со своей обсерватории на Кавказе, умели точнее измерить ее массу.

Черная дыра, как известно, является невидимым объектом однако в распоряжении астрономов есть немало инструментов для того, чтобы зафиксировать расположение таких небесных тел, а также измерить их массу. В данном случае, анализируются изменения орбитального периода и формы эллиптической орбиты.

Сделать замеры помогла массивная звезда, вращающаяся неподалеку от черной дыры. По оценкам специалистов, она примерно в 12 раз больше Солнца. А сама черная дыра SS433 имеет меньшую массу – всего от 5 до 10 раз больше, чем у нашего Солнца. Данную парочку астрономы заметили на небосводе еще в 70-х годах прошлого века.