Мнение: Пиратство

В Оманском заливе происходят пока неясные события сразу с несколькими судами. Неизвестными людьми захвачен корабль "Asphalt Princess", на его борт поднялись 8 или 9 неизвестных людей. На мине подорвался корабль "Golden Brilliant", повреждено рулевое управление. Еще минимум два судна потеряли связь и совершают странные маневры.

Предположительно все эти суда подверглись атакам проиранских террористических группировок. До этого проиранские террористы атаковали еще одно судно "Mercer Street" с помощью дрона. В ходе атаки погибли два человека – румынский гражданин и британский подданный. Вчера на Ближний Восток прибыла группа британского спецназа SAS предположительно для проведения операции возмездия в адрес иранских террористов. Сегодняшние нападения могут быть ответом уже на британский ответ.

Пиратство и атаки невоенных судов – вещь обоюдоострая. Если Иран намерен развязать неограниченную морскую войну с любыми целями, это может ему обойтись достаточно дорого. Страховые взносы в такой ситуации будут резко подняты, и всему судоходству в Персидском заливе будет нанесен серьезный ущерб. А это вынудит рассматривать ситуацию уже с военной точки зрения, и Персидский залив будет взят под контроль и охрану военными судами. Не так уж давно именно таким образом была фактически сведена к нулю пиратская угроза со стороны Сомали. Если Иран рассчитывает, что у него получится удачнее, то это вряд ли. Пиратство – угроза, с которой уже давно перестали шутить и играться. Поэтому единичные случаи нападений на торговые суда еще могут сойти Ирану с рук, но систематические – уже нет.

Понятно, что здесь речь идет о выстраивании торговых позиций Ирана в свете желания администрации Байдена все-таки вернуться к "ядерной сделке", которую с Ираном заключила администрация Обамы и которую разорвал Трамп. Ранее Иран шантажировал и выторговывал условия с помощью ядерного шантажа, угрожая увеличением объемов производства высокообогащенного урана. Однако сегодня такой шантаж не получается – Иран существенно подорвал свои возможности в ходе реализации "ядерной сделки". Поэтому в ход идет примитивное пиратство. Но с пиратами как раз бороться умеют, и такой "заход" может лишь подорвать позиции Ирана.

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