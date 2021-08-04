Эксперт объяснил переименование Зеленским «Дня защитников Украины»

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04.08.2021, 2:50, Новости дня
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«Своей политикой в области гендерного равенства президент Украины Владимир Зеленский старается угодить главе Белого дома Джо Байдену», – отметил газете ВЗГЛЯД украинский журналист Владимир Скачко. Ранее глава республики учредил «День защитников и защитниц Украины».

«Зеленский все равно не уверен в том, что такими методами ему удастся задобрить свое американское руководство», – указал украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. По его словам, чем ближе 30 августа, когда у Зеленского назначена встреча с Байденом, тем «абсурднее и дурнее» будут действия украинского лидера. «Он ведь едет туда за продлением ярлыка на княжение, но и в страхе, что вместо этого получит выволочку или вообще будет послан куда подальше», ­– считает эксперт.

Еще одним полем, на котором Зеленский хочет выиграть со своей гендерной политикой, по мнению политолога, является Европа. «Он стремится подчеркнуть свою прозападность, соответствовать европейским трендам межличностных отношений», – отметил аналитик.

Наконец, третью группу, которой адресован новый закон, составляют добровольцы и силовики, которые воевали в Донбассе против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, напомнил Скачко. «За семь лет через эту войну прошло около 300 тысяч украинцев – как мужчин, так и женщин. Правда, они "защищали" Украину от своих же сограждан, но для Зеленского это частности. Он рассчитывает на рост их поддержки», – добавил политолог.

Тем не менее, весомая часть нынешних и бывших украинских правоохранителей и военных по-прежнему празднует День защитника отечества 23 февраля. «Многие понимают, что 14 октября, когда отмечается также день Украинской повстанческой армии, это восхваление гитлеровских коллаборационистов», – резюмировал аналитик.

Во вторник Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в Кодекс законов о труде», изменив название «Дня защитника Украины», который ежегодно отмечается 14 октября, на «День защитников и защитниц Украины». «Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в пояснительной записке.

День защитника Украины ранее отмечался 23 февраля, но в 2014 году тогдашний глава государства Петр Порошенко перенес празднование на 14 октября.

В прошлом году по случаю этого праздника в Киеве прошел парад националистических сил и сторонников УПА, на который пришло менее тысячи человек. Тогда над входом в офис президента радикалы повесили антисемитский плакат, а в толпе мелькали флаги ультраправых организаций «Национальный корпус» и «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в России), пишет «Страна.UA».



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