Сотрудника охраны Пентагона убили рядом со зданием Минобороны США

Сотрудник полиции Пентагона во вторник был атакован на автобусной станции рядом со зданием Минобороны США, в результате перестрелки пострадали несколько человек, сообщил руководитель полиции Пентагона Вудро Кюссе. Минобороны США сообщило о гибели сотрудника охраны Пентагона от полученных ранений.

«[Во вторник] утром <…> сотрудник полиции Пентагона был атакован на автобусной станции. Произошла перестрелка. Было несколько пострадавших. Инцидент завершен, место происшествия безопасно, продолжающейся угрозы <…> нет», – приводит слова руководителя полиции Пентагона ТАСС.

Он отказался сообщить точное число раненых, а также подтверждать информацию о том, что в результате произошедшего погиб полицейский. «Я не могу ставить под угрозу идущее расследование [ФБР]», – отметил он в ответ на соответствующий вопрос.

Позднее его еще раз спросили, являются ли верными сообщения о том, что «полицейский был ранен ножом» и умер позднее от полученных травм. «Я не подтверждаю и не опровергаю эти конкретные сообщения сейчас, расследование идет», – сказал на это Кюссе.

Он также не сообщил какие-либо подробности о подозреваемом и о том, где тот находится. «Сейчас я не могу вдаваться в эти подробности», – сообщил Кюссе. Начальник полиции Пентагона также не дал прямого ответа на вопрос о том, был ли злоумышленник нейтрализован, но подчеркнул, что в настоящий момент никакой угрозы безопасности нет. «Мы не занимаемся поиском еще одного подозреваемого в настоящий момент», – сказал позднее Кюссе.

Он отметил, что правоохранителям пока не известно о мотивах нападавшего, и подчеркнул, что делать выводы о том, было ли произошедшее терактом, пока рано. «Это преждевременно. Мы не знаем о мотивации», – сказал Кюссе, отвечая на вопрос о том, может ли полиция исключить версию о том, что это был теракт. Кюссе добавил, что по итогам расследования будут приняты решения о том, требуется ли вносить какие-либо изменения в меры безопасности, действующие сейчас в комплексе Министерства обороны США.

Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби в свою очередь отметил, что министра оборона США Ллойда Остина в момент ЧП в здании оборонного ведомства не было.

Позже Минобороны США подтвердило гибель сотрудника полиции Пентагона рядом со зданием ведомства. «От лица всех, кто работает в Пентагоне, я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника охраны Пентагона, который погиб от ранений, полученных сегодня утром», – говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Глава ведомства отметил, что расследование случившегося продолжается.

Ранее появились сообщения, что служба охраны Пентагона блокировала здание Министерства обороны США из-за инцидента со стрельбой, где в результате которого пострадали несколько человек.