Байден призвал однопартийца уйти с поста губернатора штата Нью-Йорк

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку после подтверждения следствием факта сексуальных домогательств в отношении подчиненных, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Я считаю, что он [Куомо] должен уйти в отставку», – приводит слова Байдена ТАСС.

Байден не стал прямо отвечать на вопрос о том, должны ли законодатели в штате инициировать процедуру импичмента в отношении его однопартийца Куомо. «Я понимаю, что законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Я не знаю этого наверняка, я не знаком со всеми этими сведениями», – сообщил глава Белого дома. Он также сказал, что во вторник не разговаривал с губернатором Куомо.

Накануне сенаторы-демократы, включая спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера призвали Куомо подать в отставку с поста губернатора штата Нью-Йорк в связи с подтвердившимися фактами сексуальных домогательств к подчиненным.

Во вторник генпрокурор штата Летиция Джеймс из Демократической партии заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата. Прокуратура штата не предъявляла Куомо каких-либо обвинений.

Напомним, в декабре 2020 года бывшая подчиненная губернатора Нью-Йорка Линдси Бойлан обвинила Куомо в домогательствах. Позже на Куомо пожаловалась Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации губернатора Нью-Йорка. С обвинениями в адрес Куомо выступили еще несколько женщин. По данным Associated Press, Байден рассматривал кандиатуру Куомо в числе претендентов на должность генпрокурора – министра юстиции.