 

Виноделы призвали правительство устранить все проблемы при реализации нового закона

04.08.2021, 1:56, Новости дня
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Правительству необходимо разобраться с проблемами, которые возникли во время реализации нового закона о требованиях к производству и обороту винодельческой продукции, сообщил президент Союза виноградарей и виноделов РФ (СВВР) Леонид Попович.

«По мнению президента СВВР, выпуск нескольких подзаконных актов позволит соответствующим министерствам и ведомствам решить все имеющиеся трудности, без введения каких-либо отлагательных мер в закон», – цитирует сообщение союза РИА «Новости».

Там пояснили, что у отрасли нет времени откладывать модернизацию, и необходимо исполнять закон, для этого нужны изменения в ГОСТах и документах Росалкогольрегулирования, регулирующих порядок лицензирования производства и оборота винодельческой продукции.

В союзе подчеркнули, что специалисты и руководство объединения готовы совместно работать со всеми заинтересованными службами.

Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок из-за принятого нового закона. Позже Moet Hennessy согласилась с новыми российскими нормами.



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