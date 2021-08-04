 

В ЕР предложили узаконить льготы для фермеров на строительство оптово-распределительных центров

04.08.2021, 1:56, Новости дня
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Депутаты «Единой России» предложили законодательно закрепить льготы для фермеров на строительство оптово-распределительных центров. Такая поддержка задаст долгосрочный тренд на снижение цен на сезонные овощи, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор партпроекта ЕР «Российское село» Владимир Плотников.

«Фермеры объединяются и строят такой центр, свозят туда свою продукцию для обработки и хранения. Оттуда она напрямую поступает в магазин, а не как сейчас с большим количеством посредников. Такие центры должны создаваться на кооперативной основе и принадлежать тем фермерам, которые сами и производят продукцию. А государство должно предоставлять льготный кредит и компенсировать 30% [затрат]», – сказал парламентарий по итогам поездки в фермерское хозяйство Городищенского района Волгоградской области

Плотников отметил, что жители регионов уже почувствовали действие мер, предложенных фракцией «Единой России» и правительством РФ для снижения стоимости «борщевого» набора, говорится в сообщении на сайте партии.

«Цена реализации «с поля», например, ранней моркови в Волгоградской области – 16-18 рублей за килограмм. Эта цена будет снижаться по мере снятия урожая», – рассказал он.

Комплекс мер по поддержке организации поставок сельхозпродукции от производителей, по словам Плотников, сегодня разрабатывают во всех субъектах РФ. Уже прошло более четырех тысяч рейдов по торговым точкам и сетям для мониторинга цен на сезонные овощи, а также несколько сотен встреч с представителями торговых сетей, на которых обсуждалось заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты.

Напомним, что 19 июля на площадке партии «Единая Россия» прошло совещание с руководством Правительства, главами регионов и представителями торговых сетей. На нем были представлены конкретные меры по снижению стоимости так называемого «борщевого» набора. Их разработали парламентарии от «Единой России» вместе с правительством, главами регионов и торговыми сетями. Для координации работы по урегулированию цен организована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева (фракция «Единой России»), куда вошли представители Правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей. Спустя две недели в регионах зафиксировано снижение цен на сезонные овощи.



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