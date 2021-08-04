Экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ потеряли контроль над судами

У берегов ОАЭ по меньшей мере четыре танкера передали предупреждение о потере контроля над управлением судном, передает агентство Associated Press News.

Танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss сообщили примерно в одно и то же время, что они «лишены возможности управляться». При этом агентство не располагает информацией, что именно произошло у побережья Фуджейры, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что на портале отслеживания судов Marine Traffic появилась информация, что танкер Golden Brilliant под сингапурским флагом в Оманском заливе испытывает неполадки, «лишен возможности управляться».

Ранее стало известно, что в Оманском заливе, возможно, захватили судно, сообщила Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).