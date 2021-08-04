Мнение: О шокирующих доходах вакцинаторов

Да, речь пойдёт про чужие #деньги, нравится вам это, или нет. И про #вакцины от CoVID-19, так многим уже надоевшие. Но это будет простая, короткая и наглядная заметка с простой, понятной и наглядной картинкой.

Из которой некоторые, а то и многие поймут для себя главное: всё, о чём шептались в кулуарах, спорили в блогах и кричали на митингах, оказывается правдой. Шокирующей правдой.

Производство вакцин против #коронавирус­а обеспечивает пионерам поистине баснословные барыши.

На диаграмме – динамика выручки мирового фармацевтического гиганта Pfizer, Inc. за последние пять лет, включая официальный #прогноз на текущий год.

Выручка Pfizer выросла в 2021 почти вдвое. И бо́льшая часть этого роста – за счёт продаж вакцины от COVID-19! Из дополнительных 36-38 млрд долл. выручки в 2021 году (год ещё идёт, поэтому оценка предварительная) 33,5 млрд долл. приходится на мРНК-вакцину. Ну и ещё какая-то часть на применяющийся в во многих странах Азитромицин (Зитромакс®).

Ну как тут не поверить, что «вся пандемия CoVID-19 – выдумка бигфармы и прикормленной ею ВОЗ, чтобы гарантированно продать десятки миллиардов доз так называемой вакцины»!

Да вот так и не поверить: организация заговора всепланетного масштаба, включающего в свою орбиту сотни и тысячи политиков и чиновников почти в 200 странах мира с совершенно разными политическими системами, обеспечивающего синхронизацию анализов в тысячах лабораторий и одинаковые высказывания миллионов профильных специалистов, включая вирусологов, эпидемиологов, госпитальных и домашних врачей, – задача непосильная даже для медиамагнатов и финансовых тузов. Ну, разве что Господь всемогущий с нею справился бы. Но Он давно не вмешивается в дела земные, дав людям право выбора и свободу воли…

На самом деле, эта #история – не про тайную ложу и явную лажу, а про то, какие преимущества в глобализованном мире может получить тот, кто первым предложит приемлемое решение глобальной проблемы и располагает необходимыми технологиями, кадрами и производственными мощностями, чтобы первым же воплотить его в жизнь многомиллионными тиражами. Причём тут главное не столько сами инновации, сколько грамотный их менеджмент. Вот #Россия создала достойный продукт мирового класса, «Спутник V», и что? Откровенно слабый менеджмент на всех уровнях, от науки до маркетинга и производства, привёл если не к убыткам, то к репутационным потерям. О вакцинной дипломатии как инструменте мягкой силы теперь не вспоминают и заядлые оптимисты…

Так что же это за карма такая у путинской России – делать даже из «конфетки» полное г***но?

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