 

Президент Туркменистана Бердымухамедов полетал на сверхзвуковом боевом самолете. Видео

04.08.2021, 1:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На военный аэродром глава государства прибыл на велосипеде.

Вице-премьер, секретарь Совета безопасности Чарымырат Аманов и министр обороны Бегенч Гундогдыев показали Бердымухамедову новые военные самолеты:

“Верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного летчика занял место за штурвалом нового военного самолета, чтобы испытать его. Прежде чем привести машину в движение, глава государства тщательно совершил принятые в таких случаях предварительные действия”, – говорится в сообщении госагентства. 

По данным госагентства, самолет оснащен современными турбореактивными двигателями, его дальность полета составляет 2 тыс. км, максимальная высота – 13,7 км.

Отмечается также, что Бердымухамедов совершал крутые виражи и маневрировал. Завершив испытательный полет, глава государства совершил плавную посадку. Чиновники поздравили его с успешным испытательным полетом.

Новые военные самолеты страны, пишет “Хроника Туркменистана”, – это бразильский турбовинтовой штурмовик Embraer A-29B Super Tucano, итальянские военно-транспортный C-27J NG Spartan и учебно-тренировочный реактивный штурмовик Aermacchi M-346, на котором летал президент. 

Судя по кадрам телерепортажа, Туркменистан приобрел как минимум два самолета C-27J NG Spartan и два Aermacchi M-346. A-29B Super Tucano показали только один, но ранее таких самолетов с расцветкой туркменских ВВС было замечено больше, отмечает издание.

видео

Видео: Хроника ТМ Резерв / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / В ЕП не признали результаты выборов в Белоруссии

13.04 / France 2 – ночные похороны и переполненные больницы — в Бразилии эпидемия вышла из-под контроля

19.12 / В Норвегии начнут поиск затонувших кораблей викингов

30.06 / Шмыгаль поручил активизировать аудит украинского COVID-сертификата для поездок в страны Евросоюза

03.02 / Юрист сравнил решение суда по делу Навального с приговором Ефремову

30.01 / ВОЗ обеспокоило решение Еврокомиссии о запрете экспорта вакцин

24.06 / Экономика: На Западе готовятся к быстрому росту российской экономики

29.05 / Ляшко оставил в Минздраве трех заместителей Степанова, чтобы “сохранить институциональную память”

13.07 / Аллерголог рассказал, что могло спасти погибшую на свадьбе в Москве невесту

01.07 / Times – аномальная жара в Канаде и США приводит к летальным исходам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика