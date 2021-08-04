 

Губернатора Нью-Йорка обвинили в сексуальных домогательствах

04.08.2021, 1:36, Новости дня
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По данным расследования, Куомо “нащупывал, целовал или делал наводящие на размышления комментарии” женщинам, в связи с чем его офис превратился в “токсическое рабочее место”.

Всего следователи опросили 179 людей.

Заявление Джеймс поддержал президент США Джо Байден, он ранее говорил, что Куомо должен покинуть свой пост, если расследование подтвердит правдивость обвинений.

Губернатор Нью-Йорка отвергает обвинения и не планирует подавать в отставку.

Отмечается, что расследование имело гражданский характер и не приведет к возбуждению уголовного дела. В свою очередь, собственное расследование проводит окружной прокурор округа Олбани, он уже запросил собранные соответствующие материалы о губернаторе.

Контекст:

Куомо – член Демократической партии, занимает пост губернатора с 2011-го года. Ранее он рассматривался как возможный кандидат в президенты США, сообщает Reuters.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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