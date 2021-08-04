Хотите, как в Таллине?

В Москве протестировали возможность «многоразового» электронного голосования. Такая же система давно работает в Эстонии, но цели и возможные недостатки у них разные.

29 и 30 июля власти Москвы провели тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которую в столице и ряде других регионов применят на единых выборах 17–19 сентября. Москвичи будут выбирать депутатов Госдумы, Мосгордумы, мундепов и теперь, помимо удаленного голосования, смогут воспользоваться функцией так называемого отложенного решения. Проще говоря, у избирателей будет возможность изменить свой выбор уже после подачи бюллетеня. Засчитывается только последний по времени голос.

О новой функции мэрия Москвы сказала еще 12 июля. Тогда власти заявили, что переголосовать можно будет неограниченное количество раз, но новость сразу же пропала с сайта. Позже председатель комиссии Мосгордумы по информационным технологиям Валерий Головченко пояснил «Медузе»*, что за три дня выборов каждый москвич сможет проголосовать до 19 раз при круглосуточной работе электронных участков — новый бюллетень можно получать только раз в три часа. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выступила против концепции переголосования, писал «Коммерсантъ», однако в итоге механизм «отложенного голосования» вошел в принятое постановление ЦИК

Похожая система, позволяющая избирателю менять решение в последний момент, существует и в Эстонии. Эта страна провела электронные выборы первой в мире в 2005 году и на данный момент стала наиболее развитым «электронным государством» в этой сфере с максимальной явкой на дистанционные выборы 46,7% от общего числа проголосовавших. Для сравнения — на выборах в Мосгордуму 2019 года доля проголосовавших на экспериментальном электронном голосовании составила (по подсчетам «Новой») около 0,6% от всех явившихся избирателей в тестовых округах.

Население Москвы при этом на порядок больше населения всей Эстонии.

По данным мэрии, в этом году в проверке системы поучаствовали более 146 тысяч москвичей. Менее 10% из них, по словам главы столичного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, воспользовались опцией переголосования. Если сравнивать с Эстонией — это значительная доля. На родине «многоразового» голосования свой выбор обычно меняют лишь около 3% онлайн-избирателей, свидетельствуют открытые данные национальной избирательной комиссии страны. Власти Москвы рекламировали функцию «отложенного решения», которую также можно использовать для переголосования, в рамках собственных рассылок пользователям mos.ru, но повсеместных призывов протестировать систему на улицах столицы и на других ресурсах практически не было. Поэтому на сегодняшний день не совсем ясно, откуда у москвичей появился такой энтузиазм в проверке новой опции, если еще в мае 56% москвичей даже не знали, когда пройдут выборы, а активное участие в электоральных процессах снизилось до минимума за 17 лет (данные опросов «Левада-центра»** и ВЦИОМ).

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы и глава команды разработчиков московской системы онлайн-выборов Артем Костырко объясняет столь малую долю повторных голосов в Эстонии тем, что у жителей этой страны вообще есть возможность прийти на традиционный участок в последний день голосования и отменить электронный голос. Этот процесс, по его мнению, тоже можно причислить к переголосованию. «То есть они могут «вытащить» голос и полностью его заменить», — пояснил Костырко «Новой газете». По данным эстонского избиркома, процент отмененных или «вытащенных» электронных голосов составляет примерно 0,1% на выборах разного уровня.

Замруководителя Департамента информационных технологий города Москвы (ДИТ) Артем Костырко (слева). Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Всю статистику мы еще посчитаем, предварительные цифры — до 10% — взяты с запасом. Заседание рабочей группы будет в четверг, там мы выкладываем весь блокчейн, там все будет видно. <…> Но одной из главных задач тестового голосования и была задача проверить все новые возможности. Мы всем, не только технической группе, говорили в эфир: попробуйте эту функцию. Нельзя сказать, что это не было широко известно. У нас было два push-уведомления по всем пользователям портала mos.ru и две почтовые рассылки. По сути, это четыре уведомления по 6–7 миллионам [москвичей]», — объясняет Костырко популярность «отложенного решения» среди тех, кто протестировал систему в конце июля.

В части подачи бюллетеня московская система ДЭГ технически более простая, чем механизм э-выборов, развивающийся в соседней балтийской стране уже 15 лет. Хотя и заточенные под ID-карты эстонские интернет-выборы часто подвергаются критике специалистов по кибербезопасности.

Очень разные цели. И средства

Многоразовое голосование, при котором учитывается только последнее волеизъявление избирателя, — это гарантия свободных выборов, считают власти Эстонии. Если граждане могут в любой момент изменить свой выбор с любого персонального устройства — смартфона, ПК, планшета — ни работодатель, ни скупщики голосов, ни семья, ни друзья не смогут надавить на него. Шанс «проголосовать сердцем» будет всегда, декларирует избирательная комиссия страны. Еще в 2005 году Верховный суд Эстонии в своем постановлении заявил: «Очевидно, что в случае с электронным голосованием через не подконтрольные никому средства, то есть через интернет вне избирательных участков, государству гораздо сложнее гарантировать свободное от внешнего влияния и тайное волеизъявление. Коллегия придерживается мнения, что возможность изменить решение в электронном голосовании необходима для гарантии свободы выбора и тайны голосования».

В Москве заявленные цели «отложенного» голосования несколько другие.

«Если во время голосования у избирателя возникли технические неполадки — завис компьютер, села батарейка на ноутбуке или перестал работать интернет, он сможет заново открыть бюллетень и отправить свой голос. Если у пользователя сломался компьютер, он может прийти в центр госуслуг «Мои документы» и воспользоваться стационарным компьютером. Функцией «отложенного голосования» также можно воспользоваться, если при его заполнении была допущена ошибка или даже если голосующий просто хочет изменить выбор», — пояснили «Новой» в ДИТ Москвы на вопрос, чем мотивирована необходимость «многоразового» голосования. Цель исключить давление третьих сторон на избирателя официально не провозглашалась, хотя глава команды разработчиков московского механизма ДЭГ Артем Костырко вскользь упоминал об этом в эфире «Эха Москвы».

«Мы рассматриваем это не как политический инструмент, а как инструмент против сбоев», — сказал он в беседе с «Новой».

У всех было советское прошлое. У немногих — цифровое будущее

Другое отличие московского и эстонского комплексов дистанционного голосования — способ изначальной идентификации избирателя. Ключевым элементом концепции «э-государства» в Эстонии стали ID-карты, которые заменяют жителям внутренний паспорт. Пластиковые смарт-карты с чипом хранят криптографические ключи и персональные данные жителей страны. С их помощью можно получить госуслуги, выполнить банковские процедуры, прокатиться на общественном транспорте и, конечно, проголосовать. Чтобы воспользоваться такой картой, нужно получить набор PIN-кодов и специальное считывающее устройство. Есть еще одна опция — мобильная версия идентификационной карты. «В будущем, вероятно, добавится и SmartID (защищенное приложение для смартфона с тем же набором функций, что и у аналоговой карты. — Ред.)», — говорит Свен Хейберг, специалист системы i-Voting в компании Cybernetica, разрабатывающей решения для электронного государства и дистанционного голосования в Эстонии с 2000-х годов.

Хейберг стал разработчиком Cybernetica в 1999 году, а сама компания появилась в 1997-м как преемница Института кибернетики Академии наук Эстонской ССР. Юло Яаксоо возглавлял Институт кибернетики с 1989 года и позже решил аккумулировать наработки из советского прошлого, чтобы запустить свой IT-стартап. Уже в новой, независимой республике команда Яаксоо разработала технологию временной цифровой метки, а также межгосударственную децентрализованную платформу обмена данными X-Road и, наконец, механизм электронных выборов, который эстонские инженеры успели приспособить для предварительного голосования республиканцев в штате Юта, США.

Свен Хейберг уверяет, что с помощью ID-карт в Эстонии разработчикам удалось достичь устойчивости в системе аутентификации жителей и верификации голосов, а также внедрить в выборы безопасные цифровые подписи, которые невозможно подделать.

«Сам факт того, что eID используется для повседневных целей, снижает вероятность утери или передачи ID-карты третьему лицу. С помощью этого [документа] можно не только голосовать, но и совершать другие транзакции, поэтому граждане изначально настроены держать свой ID поближе, даже если их в целом не волнуют выборы», — говорит специалист.

Генеральный директор «Почты России» Максим Акимов. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В РФ ID-карты с чипом так и остаются мечтой. В 2019 году зампред правительства Максим Акимов (ныне — генеральный директор «Почты России») заявлял, что электронные удостоверения в Москве начнут выдавать уже к 2020 году. Он обещал, что российские ID-карты на базе NFC с голографической защитой и QR-кодом будут выполнены полностью из отечественных компонентов и будут работать только на отечественном софте. Вдобавок к картам власти хотели выпустить кардридеры и бесплатное приложение вроде эстонского SmartID — все, как у соседей с берегов Балтии. К 2022 году, говорил тогда вице-премьер Акимов на совещании у Дмитрия Медведева, можно будет «завершить выдачу» бумажных паспортов.

Концепцию перехода всех россиян от бумажных паспортов, водительских удостоверений, СНИЛС и ИНН к единым, удобным и безопасным ID-картам утвердили еще в 2013 году. Пилотную раздачу электронных паспортов в Москве запланировали на июль 2020 года, но в пандемийный год новые удостоверения никто не увидел. Теперь МВД планирует выдавать ID в регионах с июля 2023 года.

Но на грядущих выборах россияне так и не увидят карт для электронного голосования.

«У нас пока нет такой задачи. За единые правила аутентификации и идентификации отвечает федеральная система ЕСИА», — говорит Артем Костырко. По его словам, с внедрением ID на выборах в будущем могут возникнуть проблемы в регионах: «ID-карты решают проблему аутентификации на том же уровне, что и личный кабинет плюс SMS. С ID-картой должна быть возвратная инфраструктура. Все население Эстонии меньше, чем пара округов Москвы (1,1 млн жителей Эстонии против как минимум 12 млн жителей Москвы. — Ред.), а с ID-картой должен быть синхронный обмен информацией. Там небольшой пакет данных, но с учетом реалий большой страны РФ могут возникнуть проблемы со связью, а нужно уметь передавать определенный пакет данных и возвращать его обратно в синхронном режиме. Это значит, что такие сервисы должны поддерживать все региональные провайдеры».

В отсутствие удостоверений с чипами российские регионы довольствуются голосованием через личный кабинет: регионы — на сайте vybory.gov.ru, Москва — на портале mos.ru. При этом аутентификация избирателей (помимо логина и пароля) происходит через код в SMS-сообщении. Опцией незаконного перехвата SMS-сообщений для компрометации и-мейлов, банковских аккаунтов и соцсетей давно пользуются как мошенники, так и государственные акторы. Например, в декабре 2020 года неизвестные пытались взломать аккаунты журналистов-расследователей «Важных историй» в телеграме. Код двухфакторной защиты от аккаунта главреда издания Романа Анина злоумышленники вообще достали в обход SIM-карты журналиста.

Так можно ли полагаться на электронное голосование через государственный портал и личный кабинет пользователя с верификацией через логин и пароль? «Технически да, но с множеством оговорок, — говорит Свен Хейберг. — В криптографических протоколах онлайн-голосования мы должны полагаться на распределения задач между несколькими независимыми элементами. Так мы не будем зависеть от честности одного-единственного актора в вопросах целостности и надежности системы голосования». По мнению эстонского разработчика, чтобы доверять электоральный процесс системе из одного государственного портала, нужно иметь перед глазами протоколы, которые веб-сайт использует для обеспечения безопасности голосования. «В Эстонии Национальная избирательная комиссия не сможет подделать голоса, так как они защищены инфраструктурой eID», — уверяет он.

ID-карта гражданина Эстонии. Фото: wikipedia.org

Московский разработчик Артем Костырко придерживается мнения, что ID-карты и код из SMS равноценны в вопросе защиты пользователя. «Конечно, все можно перехватить. И ID-карта защищает от этого так же, как SMS. Подменить ответ на сигнал с ридера ID-карты тоже не сложно, потому что сигнал стандартный и передается по открытым сетям. Если надо, те же самые умельцы смогут спокойно сделать это и с ID-картой. Перехватить SMS можно у одного человека. Ну, у двух, у трех. А в голосовании одновременно участвуют миллионы. Массовый перехват SMS физически сложно организовать, для этого нужно устроить диверсию на сети оператора связи. Эти сети защищены, а во время голосования есть дополнительный контроль. Если происходит что-то противоправное, [специальные] службы «возбуждаются» сразу», — подчеркивает он.

В ДИТ Москвы приводят в пример другую характеристику российской системы.

«От системы электронного голосования в Эстонии московская система отличается тем, что сохраняет анонимность избирателя и тайну голосования.

Для этого в московской системе ДЭГ есть анонимайзер <…> [Он] обезличивает пользователя mos.ru даже для самой системы. Каждый голос зашифровывается с помощью специального ключа шифрования (кода) и отправляется в систему в виде набора символов. Подменить голос избирателя программными средствами в московской системе онлайн-голосования невозможно», — подчеркивают в мэрии столицы.

Хейберг же настаивает: отсутствие ID-карт — первостепенная проблема любых онлайн-выборов. «Если они [ID-карты] внедрены, процесс электронного голосования становится проще и безопаснее, хотя, конечно, остаются противоречия из-за вечного конфликта тайны голосования и проверяемости системы. Использовать одноразовые пароли можно, такое уже делалось, но я не рассматриваю это как жизнеспособную опцию в долгосрочной перспективе», — продолжает специалист Cybernetica.

Вбросить в последний момент

В 2014 году группа независимых международных экспертов, включая специалистов Университета Мичигана и британской Open Rights Group, указала правительству Эстонии на ряд недоработок в системе э-выборов.

Они провели лабораторные эксперименты на основе исходного кода и ПО, использованного на муниципальных дистанционных выборах в Эстонии 2013 года. Исследователи указали, что система выборов, которая ставит во главу угла персональные устройства избирателей и незащищенное интернет-соединение, автоматически становится мишенью для зарубежных хакеров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—