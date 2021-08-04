НАБУ зарегистрировало два производства против СБУ за похищение Чауса – СМИ

Детективы НАБУ считают, что задержав 30 июля найденного в Украине экс-судью Николая Чауса, работники СБУ нарушили решение суда, а также ч. 1 ст. 210 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которым в случае задержания Чаус должен был быть передан в ближайший орган досудебного расследования, которым в данном случае является НАБУ.

По данным “Главкома”, НАБУ считает, что действия СБУ подпадают под ст. 146-1 (похищение или незаконное удержание человека представителем государства) и ст. 365 (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Предполагается, что не передав Чауса в НАБУ, представители спецслужбы превысили свои служебные полномочия. А доставку Чауса в офис СБУ и его укрытие на протяжении нескольких дней в СБУ расценивают как “насильственное исчезновение”, отмечает издание.

3 августа в НАБУ официально заявляли, что сокрытие СБУ информации о местонахождении Чауса “является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий”.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. СМИ писали, что его задержали сотрудники СБУ

В НАБУ, которое расследует дело Чауса с 2016 года, сначала просили СБУ передать им экс-судью, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской.

31 июля в СБУ заявили, что не похищали Чауса. По версии спецслужбы, Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что Чаус “пока не является задержанным и находится под защитой СБУ”. Он отметил, что Чаусу необходима медицинская помощь.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице “Феофания”. 4 августа ВАКС рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения, а до тех пор Чауса намерены поместить в СИЗО.

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