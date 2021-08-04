Представители NASA рассказали, каковы перспективы модуля «Наука»

Руководитель американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон заявил, что модуль «Наука», недавно состыкованный с Международной космической станции, поможет в различных исследованиях как России, так и США.

Данное заявление прозвучало во время международной конференции, посвященной проблемам дальнейшего использования самой МКС. Напомним, что срок службы станции уже подходит к концу, хотя его предлагают продлить.

Кроме того, с запуском и состыковкой модуля «Наука» возникли проблемы. В результате сама станция развернулась под углом, что пришлось исправлять в аварийном порядке. Однако теперь все в порядке. «Наука» имеет на борту очень ценное оборудование, необходимое для исследований на орбите.