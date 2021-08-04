 

Ученые допускают, что нынешнее глобальное потепление климата может оказаться естественным явлением

04.08.2021, 0:40, Новости дня
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В научной среде не все считают, что нынешнее глобальное потепление является следствием деятельности человека и чрезмерных выбросов в атмосферу парниковых газов. Есть также мнение, что это вполне естественный процесс. Ведь климат на Земле не раз менялся и ранее.

Американские климатологи провели по этому вопросу специальное исследование. Однако они пришли к выводу, что вероятность естественной природы нынешнего парникового эффекта составляет менее одного процента.

Как утверждают в Принстоне, климатическое равновесие было нарушено в последние несколько десятилетий. Это случилось как раз тогда, когда индустриальная деятельность человечества оказалась на пике. Маловероятно, что это простое совпадение. С уверенностью на 99% можно сказать, что виновен во всем человек, и никто другой!



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