Сенаторы от штата Нью-Йорк призвали губернатора подать в отставку

Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд от Нью-Йорка призвали губернатора этого штата Эндрю Куомо подать в отставку, причиной послужило сексуальное домогательство с его стороны в адрес подчиненных, этот факт подтвердило следствие.

«Как мы заявляли ранее, описанные действия губернатора носят крайне возмутительный, неподобающий характер и абсолютно неприемлемы», – приводит заявление сенаторов ТАСС.

Отмечается, что вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа своих подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата.

Пока прокуратура штата не предъявила Куомо каких-либо обвинений.

«Закон распространяется на всех, включая избранных чиновников. Жители Нью-Йорка заслуживают на месте губернатора лидера, обладающего лучшими качествами. Мы продолжаем считать, что губернатору [Куомо] следует подать в отставку». Куомо ранее во вторник отверг выводы следствия, подчеркнув, что «никогда не трогал кого-либо неподобающим образом и не совершал непристойных действий сексуального характера», – отметили сенаторы.

Напомним, СМИ сообщали, что президент США Джозеф Байден рассматривал кандиатуру Куомо в числе претендентов на должность министра юстиции – генерального прокурора в своей будущей администрации. Скандал вокруг поведения Куомо начался с заявлений его бывшей советницы по вопросам экономического развития Линдси Бойлан. Позднее Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации Куомо, также пожаловалась на него. После этого с обвинениями в адрес Куомо выступили еще несколько женщин.