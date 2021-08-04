 

Сенаторы от штата Нью-Йорк призвали губернатора подать в отставку

04.08.2021, 0:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд от Нью-Йорка призвали губернатора этого штата Эндрю Куомо подать в отставку, причиной послужило сексуальное домогательство с его стороны в адрес подчиненных, этот факт подтвердило следствие.

«Как мы заявляли ранее, описанные действия губернатора носят крайне возмутительный, неподобающий характер и абсолютно неприемлемы», – приводит заявление сенаторов ТАСС.

Отмечается, что вторник генеральный прокурор штата Летиция Джеймс заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа своих подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата.

Пока прокуратура штата не предъявила Куомо каких-либо обвинений.

«Закон распространяется на всех, включая избранных чиновников. Жители Нью-Йорка заслуживают на месте губернатора лидера, обладающего лучшими качествами. Мы продолжаем считать, что губернатору [Куомо] следует подать в отставку». Куомо ранее во вторник отверг выводы следствия, подчеркнув, что «никогда не трогал кого-либо неподобающим образом и не совершал непристойных действий сексуального характера», – отметили сенаторы.

Напомним, СМИ сообщали, что президент США Джозеф Байден рассматривал кандиатуру Куомо в числе претендентов на должность министра юстиции – генерального прокурора в своей будущей администрации. Скандал вокруг поведения Куомо начался с заявлений его бывшей советницы по вопросам экономического развития Линдси Бойлан. Позднее Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации Куомо, также пожаловалась на него. После этого с обвинениями в адрес Куомо выступили еще несколько женщин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Новые ограничения из-за COVID-19 вступили в силу в Петербурге

14.07 / “Хитросплетения, маневры, вбросы“. Кулеба рассказал о сотрудничестве с Ираном

23.07 / WSJ – Вашингтон и Багдад заявят о выводе американских войск из Ирака до конца 2021 года

20.08 / Международные рейсы разрешат еще из трех городов России

27.11 / «Алиса» получила возможность управлять звуковыми панелями Samsung

09.07 / DT – Меркель призвала ЕС готовиться к брекситу без сделки

02.07 / S7 отреагировала на сообщения о сближении самолетов над Ростовом-на-Дону

29.01 / Euronews – строительство «Северного потока — 2» подходит к концу вопреки санкциям и давлению

12.10 / По делу о хищении онкопрепаратов в Петербурге изъяли сто золотых слитков

14.02 / В Мукачево произошла стрельба, один человек ранен – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика