Проценко: Площадка «Единой России» дает медикам возможность быть услышанными

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, почему решил пойти в политику. По его словам, основным моментом стало обращение к нему и желание руководства страны, чтоб переменами, которых требует система здравоохранения, занимались не профессиональные политики, а доктора «с земли», которые видят проблему.

«Это целое направление медицинской команды от «Единой России», которая обсуждает территориальные различия, систематизирует проблемы, которые будут предложены в народную программу «Единой России», – рассказал врач в эфире радио «Комсомольская правда».

Проценко отметил, что итогом мероприятий на партийной площадке стало то, что медиков «уже начали слышать», говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Потому что на наших консилиумах, обсуждениях, обязательно привлекаем экспертов в своей области. Мы там обсуждали реабилитацию, приглашали ведущих специалистов в области реабилитологии. Мы обсуждали назревшие необходимые изменения первичной сети, информатизацию», – сказал главврач столичной больницы, добавив, что партия собрала команду медиков, «которые что-то хотят поменять, которые хотят предложить эти изменения власти исполнительной».

Ранее «Единая Россия» провела на партийной площадке стратегическую сессию, посвященную вопросам развития системы здравоохранения. В ходе нее были озвучены предложения медиков, общественников, экспертов и профильных депутатов из регионов в народную программу партии. Также «Единая Россия» запустила проект «Консилиум с Денисом Проценко» – это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Участники дискуссий обсуждают проблемы в медицинской сфере и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы также будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен отдельный раздел.

Ранее Проценко заявил, что российской системе здравоохранения необходим новый стандарт первичной медпомощи, основой которого должен стать принцип «пациентоцентричности», для этого потребуется система переподготовки кадров.