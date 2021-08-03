Синдром Тимановской

Как чемпионка Универсиады-2019 стала предателем Родины.

Белоруска Кристина Тимановская, так и не вышедшая на беговую дорожку в Токио, получила гуманитарную польскую визу и вскоре окажется не в Минске, а в Варшаве. Видит Бог, она этого не хотела. Больше того — если бы ей сказали, что Олимпиада для ведущей белорусской бегуньи завершится именно таким образом, Тимановская приняла бы говорившего за сумасшедшего.

Кристина Тимановская во время Универсиады, 2019 год. Фото: Ivan Romano/Getty Images

Известные спортсмены сбегали, сбегают и будут сбегать, пока существуют авторитарные и тоталитарные режимы и пока будет куда бежать — и ради более успешного продолжения карьеры, и просто ради сохранения жизни. Громких историй хватит не на одну книгу — практически все страны социалистического лагеря через бегство известных спортсменов проходили в течение нескольких десятилетий. Подавляющее большинство акций, включая уже новейшие времена, — осознанные и подготовленные.

Случай Тимановской, даже учитывая состояние белорусского общества после жесточайшего подавления протестных выступлений осени прошлого года, стоит особняком. Он не имеет никакого отношения к политике или, вернее сказать, не имел. Потому что 24-летний лидер спринтерской группы Кристина Тимановская даже в мыслях не держала бегство из страны, и именно из Токио, причем непосредственно во время Олимпиады. Не знаю, насколько она в ладу с режимом Александра Лукашенко, но, по крайней мере, в числе активно протестовавших спортсменов ее фамилия не встречалась.

Она хотела просто выступить на Олимпиаде. Просто пробежать свою любимую дистанцию 200 метров, попытавшись пройти как можно дальше.

Уроженка Климовичей и воспитанница могилевской легкоатлетической школы — не великий спринтер. Но спринтерская элита — это вообще особая легкоатлетическая каста, и быть где-то рядом с ней — уже немало. Кристина три года назад показала 24-й результат в мире на стометровке, в 2019-м в Неаполе стала чемпионкой Универсиады на дистанции 200 метров, в том же году в Минске на Европейских играх взяла серебро на стометровке — вполне достаточно, чтобы быть в рядах белорусской спортивной элиты. В Токио на многое она рассчитывать не могла, но достойно выступить и пройти хотя бы первый раунд квалификации было вполне в ее силах.

Но за два дня до старта представитель команды Артур Шумак и главный тренер Юрий Моисевич передали Тимановской жесткое указание сверху и постарались убедить спортсменку немедленно его выполнить… Кристине Тимановской было предписано как можно быстрее покинуть расположение сборной и вылететь в Минск. Прямо сейчас.

Повод был, в сущности, ничтожный. Но страна, нуждающаяся в героях, остро нуждается и в предателях. Найти их нетрудно, можно и из героя сделать предателя — было бы желание.

…Уже по ходу Олимпиады выяснилось, что число участниц белорусской женской легкоатлетической команды в эстафете 4 по 400 метров сокращается ровно наполовину — у Анны Михайловой и Кристины Мулярчик были зафиксированы нарушения с выполнением указания в течение 10 месяцев сделать три внесоревновательных допинг-теста. В частности, у Мулярчик между пробами оказался не 21 день, а 20. В приоритетный предварительный состав девушки были включены, когда времени на спокойное проведение тестов уже практически не оставалось, вот в запарке чиновники легкоатлетической федерации и ошиблись. Нанемного, но кого это волнует?

Нужно было либо отказываться от участия в эстафете, либо срочно затыкать дыры теми, кто под рукой, и 5 августа свободен. Решение принимали в спешке, состав пополнили барьеристка Эльвира Герман и спринтер Кристина Тимановская. Не знаю, как было с Герман, но Тимановская узнала о назначении в эстафетчицы на так называемый «длинный спринт» (а это совсем другое, чем спринт классический) не от непосредственного руководства, а случайно. И тут же резко отреагировала в своем инстаграме: «Наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас. Они накосячили и решили сделать ход конем и запустили меня в эстафету. Молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девчонками с их допинг-тестами? Плевать, с чем угодно, — какого хера я узнаю это от левых людей?!»

Эмоционально, с перебором, но по делу. Кто ошибся, тот и должен отвечать и исправлять ошибку — по возможности, без новых косяков. В данном случае не мешало бы предварительно посоветоваться с Тимановской, которая шестой год в сборной. Спортсменка она пусть с норовом, но понимающая, что можно, а что нельзя.

Но в штабе даже не удосужились уведомить ее о решении. Это совершенно справедливо возмутило бегунью, всего-то назвавшую вещи своими именами. Что стало выходом за флажки,

нарушением командной этики и вообще покушением на святое. Находящемуся на гособеспечении спортсмену не пристало обсуждать начальство, тем более публично. Тимановская позволила себе то, чего государевы люди делать не имеют права.

Начальство — и не исключено, что самое высокое, — пришло в бешенство. Если учесть, что НОК Белоруссии возглавляет Виктор Лукашенко, то и передавший сыну эти функции Лукашенко-старший был, полагаю, в курсе, и грозный окрик из Минска последовал незамедлительно. До этого окрика еще можно было замять дело, ограничиться взаимными извинениями и договориться со спортсменкой полюбовно. После полученного, как считают в Белорусском фонде спортивной солидарности, прямого и именно от Александра Лукашенко указания-приказа шансов вернуться на исходные позиции у руководства команды не осталось.

Тимановскую сняли с пробега с формулировкой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Спортсменка ответила: «Это вранье». Неистовые патриоты успели обвинить ее во всех грехах, но пост Тимановской был совершенно адекватным: «Никогда не бегала 400 метров, но была готова поддержать команду и девочек и вместе с ними выйти на дорожку. Но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам и иногда считаться с нашим мнением».

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Плевое дело на глазах становилось политическим — спортсменка осмелилась оспорить решение вышестоящей инстанции. Дальше началось совсем уж несусветное — мало того что отстранили, надо было еще и срочно отправить Тимановскую домой. Для этого в воскресенье ее посетили Шумак и Моисевич. Попавшая в сеть запись «разговора по душам» — готовый сценарий, с ним лучше знакомиться полностью, чтобы понять весь ужас и маразм происходившего.

Напуганными выглядят и те двое, что уговаривают Тимановскую «подчиниться тому, как оно должно быть», «красиво сняться по травме», собрать вещи, улететь домой, не давать никаких комментариев и ничего не бояться, потому что они «детьми клянутся». А если Тимановская будет упираться и стоять на своем, то это будет уже «неподчинение» — понятно кому и с неизвестными последствиями.

Юрий Моисевич. Фото: pressball.by

Когда надо сломать человека, так ведут «беседы» известные силовые структуры, и человек спиной чувствует холод от «ласковых» разговоров на тему «как правильно Родину любить», с историческими примерами, апелляцией к здравому смыслу и совести. Если Кристину Тимановскую и довели до нервного срыва, смертельно напугав, то именно во время этой беседы. Суть она поняла быстро: «Вы классно прикрыли все свои задницы».

На слова Моисевича, что он сейчас выйдет и скажет, «что все нормально и мы согласны на это решение», Тимановская сквозь слезы отвечает: «Я не сказала, что согласна».

Так она и поступила, сдавшись в токийском аэропорту японской полиции и обратившись в МИД Японии и МОК за помощью в связи с тем, что на нее было оказано давление и по возвращении она опасается за свою жизнь. То, что происходило с несогласными на Окрестина, в Белоруссии знают все, и никакие заслуги и звания не защищали, в том числе и спортсменов.

Кристина Тимановская в польском посольстве в Токио. Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images

Дальше все происходило по стандартной процедуре, применимой в случае подобных форс-мажоров. Защиту Тимановской в Японии обеспечили, помощь предложили сразу несколько стран, гуманитарная виза Польши уже на руках, но история далеко не закончена, потому что режим на тормозах такую ситуацию не спускает, и силу его давления может ощутить не только Тимановская, но и ее родные и близкие. Это — запросто.

Что касается обвинений в предательстве и измене Родине, звучащей и от хора троллей, и от «простого народа», то это тоже стандартная ситуация — часть народа, и немалая, очень любит солидаризоваться не с теми, кто указал на косяк провластной структуры, а с теми, кто как раз накосячил. Тимановская в их интерпретации «дура», «стерва» и «сволочь», подставившая страну, команду и тренеров, продавшаяся Западу «за печеньки», спланировавшая всю акцию заранее, и специально для Токио, чтобы было пошумнее. Не удивлюсь, если по официальным белорусским каналам вскоре будет объявлено, что операцию организовали иностранные спецслужбы. Сразу все.

И никто уже не будет вспоминать, что началась история, за двое суток сделавшая из образцовой спортсменки врага государства, с ошибки чиновников. Один из пользователей поерничал, что Тимановской в Польше придется не спортом заниматься, а клубнику собирать.

Но все лучше, чем у Лукашенко на нарах чалиться.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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