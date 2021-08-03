 

“Шахтер” в Бельгии победил “Генк” в первом матче квалификации Лиги чемпионов

03.08.2021, 23:48, Новости дня
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Первым в матче отличился “Генк”: на 39-й минуте форвард бельгийцев Пол Онуачу ударом головой замкнул навес Дзюня Ито.

“Шахтер” отыгрался с пенальти после перерыва. Даниэль Муньос сбил в штрафной “Генка” Педриньо, 11-метровый удар реализовал Тете.

Победу донецкому клубу на 81-й минуте матча принес Алан Патрик, ему ассистировал Исмаили.

Ответная игра состоится 10 августа в Киеве на НСК “Олимпийский”.

Контекст:

В случае победы над бельгийским “Генком” по итогам двух матчей следующим соперником донецкого “Шахтера” станет победитель пары “Монако” (Франция) – “Спарта” (Чехия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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