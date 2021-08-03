 

Швейцария открыла границы для туристов из Украины

03.08.2021, 23:48, Новости дня
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При въезде в Швейцарию необходимо предъявить один из документов – негативный результат ПЦР-теста, отрицательный результат быстрого теста на антиген, подтверждение о выздоровлении от COVID-19 в течение последних шести месяцев либо сертификат о полном курсе вакцинации. 

В последнем случае со дня получения финальной дозы должно пройти 14 дней. Швейцария признает вакцины, одобренные EMА и Всемирной организацией здравоохранения, в этот список входят препараты от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen / Johnson & Johnson, Sinovac.

Путешествующим в Швейцарию на самолете следует заранее заполнить специальную онлайн-анкету.

Контекст:

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

После этого уже открыли границы для украинцев Дания, Германия, Эстония, Литва и Латвия, Словакия, Нидерланды, Кипр, Франция, Финляндия, Швеция, Испания, Португалия, Люксембург.

Швейцария не является членом ЕС, однако входит в Шенгенскую зону.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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