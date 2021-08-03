Названы сроки создания группировки спутников «Марафон-IoT»

Как сообщили из компетентных источников, российская группировка спутников «Марафон-IoT» будет полностью создана до 2027 года. Она будет состоять из 264 орбитальных аппаратов, которые поместят в 12 разных плоскостях околоземного пространства.

А первый запуск должен состояться уже в следующем году, говорят специалисты. Очевидно, спутник-пионер станет чем-то вроде испытательного стенда или тестового аппарата, так как следующая пятерка полетит на орбиту уже в 2024 году.

Если все пойдет по плану, то еще через два года в космос будет выведено 50% группировки «Марафон-IoT». А 2027 год отмечен как завершающий в данном проекте. Средняя высота орбиты при этом составит 750 километров.