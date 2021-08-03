 

Через 4 года США хотят запустить космические корабли с ядерными двигателями

03.08.2021, 23:46, Новости дня
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Оказывается, использовать ядерную энергию для обеспечения тяги в космосе планирует не только Россия. Как стало известно, до 2025 года Соединенные Штаты также планируют осуществить ряд запусков космических кораблей с ядерными двигателями.

Неприятный «сюрприз» состоит в том, что все они, судя по имеющейся информации, будут служить военному ведомству, сообщают источники.

Ранее проведенные специалистами НАСА исследования и предварительные испытания доказали, что мощность ядерных ракет несравненно больше, чем у аналогов, работающих на разных видах химического топлива. Можно летать не только на Луну или Марс, но и далеко за пределы нашей Солнечной системы, уточняют эксперты. В России, тем временем, разрабатывают ядерный космический буксир.



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