Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы

Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ, информирует «Интерфакс».

В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу.

В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.