Мнение: О подставе для справных и трудолюбивых россиян

У меня сейчас под окнами стройка идёт. Очередное жильё супер-пупер-премиум класса с ценником уже от 400К за бетонометр. Ожидаемо на стройплощадке – сплошь люди в оранжевых жилетах со смуглыми лицами. Белые люди появляются нечасто, в основном с планами и схемами, раздавая лапидарные, ёмкие указания. На это время стройка замирает, а затем вновь начинается суета темнолицых гастарбайтеров.

Но заметка будет вовсе не о расовой дискриминации… Она о дискриминации другого плана.

Исходя из увиденного, может сложиться впечатление, что среднеазиатский трудовой #мигрант на сегодня — основа российской экономики. На нем всё держится, а без него совсем плохо, и срывается план по вводу новых и новых метров, что чревато замедлением экономического роста. Вот и #инфляция тоже, оказывается, растёт из-за отсутствия приезжих работников, как нам выдал столичный мэр Сергей Собянин.

Между тем, их присутствие – тоже не сахар. По данным Генпрокуратуры, за полугодие выросло число преступлений, совершаемых мигрантами. Массовые драки с их участием опять же учащаются. То есть, это дополнительные расходы на безопасность и лишнее бремя на экономику. Но вот получается, что прибыль от дешёвого мигрантского труда приватизируют строители да коммунальщики – по улицам с мётлами тоже в основном выходцы из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана трудятся. Тогда как социальные издержки ложатся равномерно на всех горожан.

Хотя так ли дёшев мигрантский труд? По отчётам стройкомпаний выходит, что зарплаты строительных рабочих находятся в диапазоне 40-60 тыс. руб. в месяц. Допустим, у мигрантов они раза в полтора меньше – 25-40 тыс. руб., а высокие средние получаются за счет специалистов – крановщиков, бетонщиков, кровельщиков, плотников. Там выплаты могут и 100 тыс. руб. в месяц превышать.

Что, на такие зарплаты не найдётся желающих в российских регионах? Там многие согласны и на вахтовый метод, и на каждодневные поездки по 2-3 часа в один конец на электричках. Но… За пределами финансово благополучной столичной зоны безработица намного, иногда в разы выше, чем средний показатель по России. А на московских стройках и в столичных ЖЭКах славянских лиц по-прежнему не видно.

Так вот, высокая безработица среди россиян на фоне декларируемой из каждого утюга «критической зависимости» национальной экономики от интернациональных мигрантов свидетельствует или о том, что в стране кончилась такая работа, на которую согласились бы свои граждане даже под страхом голода. Или о том, что система по каким-то причинам выпихивает собственное население на обочину, умышленно заменяя его гастарбайтерами.

Парадокс: #регионы все чаще ставят на учёт в центры занятости неизбалованных высокими зарплатами граждан с российскими паспортами. Но им, как получается, никто особенно не предлагает работы на стройках, дворниками в ЖКХ или в иных трудоёмких отраслях огромного столичного хозяйства. В итоге россияне выживают сами по себе, а #государство и большой #бизнес сосредоточились на какой-то особой экономической модели. Той, где не сограждане, а мигранты – основа и опора.

Конечно, тем самым #власть, возможно, косвенно решает демографическую проблему: какая-то часть завезённых мигрантов правдами-неправдами оседает в РФ, пополняя статистические ряды населения и внося некоторое разнообразие в его генофонд. Получается, система фактически махнула рукой на своих безработных и неимущих, и сосредоточилась на импорте рабочих рук (вкупе с другими органами). Хотя именно тут импортозамещение было бы куда как уместно.

Но – не дождётесь ©

Чиновники, особенно причастные к большой стройке, снова ратуют за послабления при завозе мигрантов. Подстава… И куда ж тогда бедному провинциалу податься?

—