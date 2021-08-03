“Если не Photoshop, то шедевральная фигура”. Каменских потрясла соцсеть фигурой в красном мини-бикини

На снимке 34-летняя певица позирует в ярко-красном мини-бикини во время морской прогулки. Судя по ролику, загруженному в Instagram Stories, фотографировал певицу муж Потап.

“Я очень горячая девушка”, – подписала снимок Каменских.

Пост набрал больше 115 тыс. лайков и примерно 650 комментариев.

“Если не Photoshop, то шедевральная фигура”, – написала комментарий под постом mariannaandrianova2017.

“Настенька, очень крутой купальник!” – прокомментировала nastenatim90.

“Фигура – яд”, – восхитилась azarova__olya.

“Отодвиньте шторку”, ­– попросил mukaramov151, имея в виду верхнюю часть бикини.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что “мечтает о ребеночке”. По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.

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