На 19 августа намечена коррекция орбиты МКС

Как сообщили в корпорации «Роскосмос», на 19 августа текущего года запланировано маневрирование Международной космической станции. Целью является коррекция орбиты МКС, которая после этого должна принять транспортный космический корабль «Союз МС-19».

Предыдущую такую же коррекцию провели 24 июня. По словам экспертов, такие операции приходится осуществлять довольно часто. Ведь космическая станция – это очень большая конструкция.

Кроме того, к ней периодически пристыковываются новые аппараты, а какие-то, наоборот, отстыковываются. Каждый раз МКС испытывает определенные импульсы, которые немножечко сбивают ее с орбиты. Поэтому нужно проводить коррекцию. В данном случае, МКС нужно поднять над поверхностью Земли еще в среднем на 1200 метров. Для этого необходим импульс на 0,67 метра в секунду.