Новые топливные баки позволят снизить вес ракет на 20%

Американские ученые создали новый вид топливных баков. В отличие от традиционных аналогов, сделаны они не из металла, а из легкого пластика. Это решение позволит НАСА сэкономить на запусках миллиарды долларов, говорят эксперты.

Дело в том, что с новым баками ракета при тех же самых технических характеристиках весит на целых две тонны меньше. Это значит, нужно меньше топлива, чтобы поднять на орбиту тот же самый груз. Либо можно увеличить полезную нагрузку на две тонны.

И в том, и с другом случае эффективность запуска повышается примерно на 20%, говорят ученые. Кстати, речь идет о хорошо известном инженерам армированном пластике CFRP, который уже достаточно давно используется в других отраслях, например, в автомобильной промышленности.