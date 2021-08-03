 

Новые топливные баки позволят снизить вес ракет на 20%

03.08.2021, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские ученые создали новый вид топливных баков. В отличие от традиционных аналогов, сделаны они не из металла, а из легкого пластика. Это решение позволит НАСА сэкономить на запусках миллиарды долларов, говорят эксперты.

Дело в том, что с новым баками ракета при тех же самых технических характеристиках весит на целых две тонны меньше. Это значит, нужно меньше топлива, чтобы поднять на орбиту тот же самый груз. Либо можно увеличить полезную нагрузку на две тонны.

И в том, и с другом случае эффективность запуска повышается примерно на 20%, говорят ученые. Кстати, речь идет о хорошо известном инженерам армированном пластике CFRP, который уже достаточно давно используется в других отраслях, например, в автомобильной промышленности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

11.07 / “Мне жаль, что все это с нами произошло”. Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в “ВИА Гре”

15.07 / N-TV – из-за коронавируса больше 5 млн американцев лишились не только работы, но и страховки

23.04 / День книги. Лидер Onuka Жижченко назвала семь романов, которые советует прочитать каждому

23.10 / Демократ в США выступил за признание Нагорного Карабаха

17.10 / Минздрав заявил об отсутствии дефицита противовирусных препаратов

11.09 / Популяция животных за полвека сократилась на две трети из-за людей

13.07 / В ВОЗ объяснили заявление об опасной тенденции смешивания вакцин от COVID-19

19.07 / Регионам РФ пообещали выделить более 3 млрд рублей на строительство дорог

12.01 / Московский госуниверситет запустит внутреннюю квантовую сеть связи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика