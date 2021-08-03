Дмитрий Булыкин рассказал, как ЦИК отказала в регистрации на предстоящие выборы в Госдуму

ЦИК отказала

регистрировать бывшего форварда сборной России по футболу Дмитрия Булыкина на

выборы в Государственную Думу. Футболист успел войти в федеральный список,

однако дальше не прошел. По его словам, он предоставлял ЦИК справку, но она их

не убедила.

“До того

как зарегистрироваться, конечно, у меня были акции разных иностранных

компаний. Потому что деньги лежали в доверительном управлении

в банке, и банк покупал разные бумаги. Но когда решил идти

на выборы, то сказал, что должен выйти из всех этих операций.

Вышел, предоставил справку в ЦИК, но, к сожалению, не убедил,

видимо. Я склоняюсь к тому, что ЦИК неправильно интерпретировал мои

данные” –

сообщил в интервью изданию “Матч!” Дмитрий Булыкин.

В предстоящих

выборах футболисту предложила поучаствовать партия “Родина”. Он уже сотрудничал

с ней в программе 100 городов. Дмитрий

Булыкин совместно с представителями партии посещал разные города России,

выслушивал основные проблемы местных жителей и занимался их решением.

Отдельной

проблемой регионов, по словам футболиста, является экология. Из-за вырубки

лесов и пожаров значительно страдает природа страны.