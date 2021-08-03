 

Дмитрий Булыкин рассказал, как ЦИК отказала в регистрации на предстоящие выборы в Госдуму

03.08.2021, 22:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ЦИК отказала
регистрировать бывшего форварда сборной России по футболу Дмитрия Булыкина на
выборы в Государственную Думу. Футболист успел войти в федеральный список,
однако дальше не прошел. По его словам, он предоставлял ЦИК справку, но она их
не убедила.

“До того
как зарегистрироваться, конечно, у меня были акции разных иностранных
компаний. Потому что деньги лежали в доверительном управлении
в банке, и банк покупал разные бумаги. Но когда решил идти
на выборы, то сказал, что должен выйти из всех этих операций.
Вышел, предоставил справку в ЦИК, но, к сожалению, не убедил,
видимо. Я склоняюсь к тому, что ЦИК неправильно интерпретировал мои
данные” –
сообщил в интервью изданию “Матч!” Дмитрий Булыкин.

В предстоящих
выборах футболисту предложила поучаствовать партия “Родина”. Он уже сотрудничал
с ней в программе 100 городов. Дмитрий
Булыкин совместно с представителями партии посещал разные города России,
выслушивал основные проблемы местных жителей и занимался их решением.

Отдельной
проблемой регионов, по словам футболиста, является экология. Из-за вырубки
лесов и пожаров значительно страдает природа страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / Ариана Гранде выходит замуж

30.03 / Совет ГД рассмотрит законопроект о штрафах за высадку детей из транспорта

12.09 / Мнение: Террор или восстание? Всё так вкусно…

26.10 / Под Москвой мужчина до смерти забил таксиста за долгое ожидание

13.07 / Мнение: Нерадостные цифры

29.07 / Ролики на TikTok могут формировать у подростков позитивное отношение к вейпингу

09.08 / Бузова и Манукян обменялись роскошными подарками в честь годовщины отношений

26.10 / Квартиры москвичей обустроят бордюрами

08.09 / В Тюменской области для пятиклассников провели «урок борьбы с терроризмом»

09.11 / Диетологи назвали фрукты и ягоды ноября, помогающие защититься от рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика