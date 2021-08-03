 

Мнение: В Киеве повесили главу “Белорусского дома”

03.08.2021, 22:36, Разное
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В Киеве найден повешенным глава "Белорусского дома" Виталий Шишов, который занялся помощью политическим эмигрантам.
Якобы ушел на пробежку, а потом был найден в петле недалеко от дома в одном из парков, при этом у него был сломан нос.

Я бы предположил, что завалили Шишова из-за денег, которые проходили через "Белорусский дом". Как показали сливы про "Белорусский дом" в Варшаве, через такие структуры проходят существенные деньги, которые рвут причастные.
Но разумеется польско-литовская оппозиция уже вопит, что "КГБ Белоруссии убивает лучших". Зачем КГБ Белоруссии что-то делать с Шишовым, причем таким образом, не объясняют.

В общем, опыт Шеремета и Вороненкова, ничему дурачков не учит.

PS. И еще на тему странных "суицидов". В Вашингтоне покончил с жизнью уже 4-й полицейских из тех, кто охраняли Капитолий во время событий 6 января. Вот такой вот падеж.

Источник: Colonel Cassad



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