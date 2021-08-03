 

Появились сведения о пострадавших в серьезном ДТП в Турции россиянах

03.08.2021, 22:20, Новости дня
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Из стационаров в Турции выписаны 15 пострадавших в ДТП россиян, еще пятеро остаются в больнице в состоянии различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в г. Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Минздрав РФ контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам», – приводит текст сообщения ТАСС.

Напомним, в понедельник в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов из Самарской области. Автобус перевозил в аэропорт из поселка Конаклы группу из 22 человек, среди них находились девять детей. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. Жертвами ДТП стали четыре россиянина, еще трое получили тяжелые ранения. РФ запросила у Турции информацию о причинах ДТП в Анталье. В «Интуристе» сообщили, что первые десять туристов из пострадавшей в ДТП группы из Антальи вернутся в Самару 4 августа.



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