Нелегальные мигранты из Ирака и Сирии проникли в Латвию из Белоруссии

Латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии, сообщила пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики.

«В пятницу, 30 июля, пограничники за незаконное пересечение государственной границы задержали в краю Аугшдаугавас десять граждан Ирака и одного гражданина Сирии, а также двух проводников – граждан Эстонии. В свою очередь 31 июля там же в краю Аугшдаугавас были задержаны еще один житель Индии и один житель Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

В обоих случаях начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Задержанные помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в городе Даугавпилсе.

«На латвийско-белорусской границе не наблюдается массового незаконного пересечения границы. В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и задержано в общей сложности 27 граждан третьих стран, в том числе 23 гражданина Ирака, один житель Сирии, один житель Шри-Ланки, один житель Индии и один житель Белоруссии. Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской границе, была введена усиленная охрана на границе», – отмечает Погранохрана.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.