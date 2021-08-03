 

Нелегальные мигранты из Ирака и Сирии проникли в Латвию из Белоруссии

03.08.2021, 22:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии, сообщила пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики.

«В пятницу, 30 июля, пограничники за незаконное пересечение государственной границы задержали в краю Аугшдаугавас десять граждан Ирака и одного гражданина Сирии, а также двух проводников – граждан Эстонии. В свою очередь 31 июля там же в краю Аугшдаугавас были задержаны еще один житель Индии и один житель Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

В обоих случаях начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Задержанные помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в городе Даугавпилсе.

«На латвийско-белорусской границе не наблюдается массового незаконного пересечения границы. В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и задержано в общей сложности 27 граждан третьих стран, в том числе 23 гражданина Ирака, один житель Сирии, один житель Шри-Ланки, один житель Индии и один житель Белоруссии. Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской границе, была введена усиленная охрана на границе», – отмечает Погранохрана.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

03.05 / Novavax планирует поставлять вакцины против COVID-19 в Европу с конца 2021 года – СМИ

20.06 / Ермак рассказал, когда откроют первую часть мемориального комплекса в Бабьем Яру

15.06 / Минпросвещения рекомендовало вузам перейти на удаленку

27.07 / Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины – Офис президента

14.07 / Британский самолет провел многочасовой полет у границ России

03.04 / Витренко задекларировал 285 млн грн зарплаты в “Нафтогазі”, $3 млн в банках и гособлигации

30.07 / В РПЦ предупредили о последствиях развития суррогатного материнства в РФ

20.06 / Началась эвакуация жителей подтопленных домов в крымском поселке Кореиз

03.12 / Ветеран СВР обозначил нравственный ориентир для современных разведчиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика