МИД Литвы: среди нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе есть граждане России

Россияне оказались среди нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в Литву через Беларусь. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«У нас был диалог и с представителями Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, которые пересекали границу. Их тоже будем возвращать. Этот процесс займет некоторое время, надеемся, страны будут в этом заинтересованы, чтобы их граждане не оказались в палатках в литовскую зиму в минус 20», — пояснил он.

В прошедшее воскресенье погранслужба Литвы задержала 289 человек, нелегально следовавших из Беларуси — это самый высокий показатель за 2021 год, а всего в этом году границу перешли более 4000 белорусских мигрантов. Премьер Литвы Шимоните заявила, что это «гибридная агрессия» со стороны Лукашенко.

Сегодня агентство по безопасности внешних границ Евросоюза (Frontex) зафиксировало, что некоторые группы нелегальных мигрантов к границе сопровождал автомобиль, напоминающий ведомственный транспорт белорусских военных. Это случилось в Шальчининкском районе на юго-востоке Литвы.

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«Медиазона», Scanner Project и LRT провели расследование, в котором говорится, что в Беларуси существует организованная система вывоза мигрантов к литовской границе и бизнес, построенный на переправке жителей с Ближнего Востока в Беларусь.

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