 

В Черновицкой области начали вакцинацию подростков от COVID-19 – ОГА

03.08.2021, 22:00, Новости дня
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“В Черновицкой области уже вакцинировали от COVID-19 пятерых детей. Двое получили прививку в Черновцах, двое – в Глубокой и один ребенок – в Герце”, – говорится в сообщении.

Среди причин, по которым родители решили привить детей, является необходимость выезда ребенка за границу, а также наличие хронических заболеваний, которые могут осложнить течение COVID-19.

“Для получения прививки родители детей 12–15 лет или сами дети в возрасте 16–17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу”, – подчеркнули в ОГА.

https://www.facebook.com/CVoda/posts/1675555332652498

17 июля Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации против коронавируса детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Детям будут вводить две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty / Pfizer-BioNTech с интервалом в 21–28 дней, отмечали в Минздраве.

Основанием для получения прививки являются случаи, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения COVID-19, выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации, является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для въезда или участия потребуют документ об иммунизации, приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty и имеет подтверждающие документы.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 30 июля обе дозы вакцины от коронавируса получили 1,9 млн украинцев.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу вакцины получили 3,7 млн человек, а более 2 млн получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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