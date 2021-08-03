“Киллер Бабченко” Цымбалюк: Даже такое циничное чудовище, как я, не ожидал такого тупого забивания х…я на судьбу свидетеля в таком громком и резонансном деле

Цымбалюк напомнил, что весной 2018 года к нему обратился его знакомый Борис Герман с предложением убить за большие деньги российского беженца-журналиста Аркадия Бабченко. Цымбалюк “конечно же, согласился и, конечно же, обратился в Службу безопасности Украины”. СБУ приняла решение провести спецоперацию с имитацией убийства.

Герман говорил и о других убийствах, а также взрывах учреждений, но деньги перечислил только за убийство Бабченко, отметил Цымбалюк.

“Реализация имитации покушения прошла более-менее норм. Дальше начался лютый треш… Из дела тупо начали делать клоунаду, максимально дискредитируя всю спецоперацию. Дальше смешное соглашение Германа со следствием и в результате смешной тюремный срок 4,6 лет”, – написал ветеран.

Он подчеркнул, что Герман вышел из тюрьмы, не досидев даже этот срок, уехал в Израиль, а потом вернулся в Украину, “и все у него хорошо, только сильно на деньги полинял”.

“Сдав планы русни, я не ожидал особо, что родное государство будет сильно заниматься моей жизнью или безопасностью. Но даже такое циничное чудовище, как я, не ожидал такого тупого забивания х…я на судьбу свидетеля в столь громком и резонансном деле. Тупо ноль помощи, ноль защиты. Просто ничего”, – написал Цымбалюк.

По его мнению, эта история объясняет судьбу убитого в Украине белоруса Шишова.

“Пока в стране не появится работающая программа защиты свидетелей – будут убивать. Будут присылать своих спецов, будут использовать агентуру, нанимать людей со стороны. Будут, потому что можно. Ведь даже если какой-то дурачок и сорвет планы, никого не посадят, если занести достаточно денег в правильные кабинеты. У меня все. Честь имею!” – подытожил Цымбалюк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3019742921644198&id=100008255587669

Контекст:

Глава “Белорусского дома в Украине” Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром на ежедневную пробежку и не вернулся.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко подчеркивал, что Шишов не обращался в полицию по поводу слежки, о которой после его гибели заявили в БДУ. Друг и коллега погибшего Юрий Щучко пояснял, что Шишов поддерживал связь с СБУ и поэтому не видел смысла заявлять в полицию.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

Европейские политики также считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

“Белорусский дом в Украине” – общественная организация, которая помогает белорусам с жильем и трудоустройством. Шишов стоял у истоков ее создания. Он переехал в Украину осенью 2020 года, после участия в протестах против фальсификации выборов в Беларуси в августе.

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