В США более 70% взрослого населения получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

В то же время одну прививку против коронавируса сделали почти 192 млн человек (57,8% от общего населения США). Полностью вакцинированы от COVID-19 около 165 млн граждан Соединенных Штатов (49,7%).

Среди взрослого населения две дозы препаратов против коронавируса получили 156,5 млн человек (60,6%).

По данным CDC, в США подтвердили почти 35 млн случаев коронавирусной инфекции (84,4 тыс. – 2 августа).

Главные вспышки COVID-19 зафиксированы в штатах с невысоким уровнем иммунизации против коронавируса – Миссури, Луизиане, Алабаме, Флориде, Арканзасе и Миссисипи.

Наиболее сложная ситуация во Флориде – 1 августа в штате госпитализировали рекордные более 10,2 тыс. человек с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech и вакцина от компании Moderna.

Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson. 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить его использование из-за случаев тромбоза. 23 апреля в совместном заявлении эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и CDC рекомендовали возобновить использование вакцины Janssen компании Johnson & Johnson.

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