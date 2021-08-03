Hubble зафиксировал столкновение сразу трех галактик

Весьма необычное явление в космосе астрономы могли наблюдать при помощи телескопа Hubble. Аппарат зафиксировал процесс столкновения сразу трех галактик.

Это происходило в системе, именуемой Arp 195, уточняют ученые. Визуально это выглядит так, словно галактики сцепились краями и пытаются оторваться друг от друга. На самом деле, происходит их столкновение.

Явление удалось заметить абсолютно случайно. Дело в том, что Hubble наблюдает за разными секторами Вселенной по графику, которым руководит компьютерный алгоритм. При этом остается немного времени, когда ученые могут направить его туда, куда они сами считают нужным. Как раз в такой момент и запечатлено столкновение галактик, отмечают специалисты.