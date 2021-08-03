 

Волонтеры «Чистой Арктики» приступили к работам по очистке территории на Таймыре

03.08.2021, 21:26, Новости дня
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Красноярский край стал первым регионом, принявшим арктических добровольцев. В группу вошли тридцать человек из 13 регионов страны, в том числе Республик Татарстан и Дагестан, Саратовской, Смоленской, Белгородской областей и Красноярского края. Отбор людей для ликвидации экологических последствий проводила «Молодежка ОНФ».

Волонтеры наводят порядок на берегу Енисея. Ранее в Красноярском крае определили ключевые локации для уборки территории. Экспедиция там продлится вплоть до 15 августа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Это больше движение, которое направлено на очистку Арктики. Проект будет работать в восьми субъектах Российской Федерации, которые являются арктическими. Уже сегодня здесь, на Таймыре заходит первая группа ребят. Ребята самые разные: у многих есть опыт участия в ликвидации последствий ЧС, многие здесь работали в прошлом году на реке Амбарная. Многие работали в Ялте, в Крыму, некоторые здесь впервые. Наша задача – очистить ручей Пшеничный, который впадает в Енисей, и близлежащую территорию. Думаю, что и силы администрации Дудинки, и компания Норильский никель включатся», – отметил член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Первые добровольцы – студенты вузов и ссузов, которые прошли обучение МЧС днем ранее, 2 августа. К акции также присоединяются корпоративные волонтеры («Комбинат Добра», «ПОРА») и местные жители. В последующие дни десант добровольцев высадится также на реке Щучья, где также были выявлены значительные загрязнения, сформировалась свалка автомобильной и иной техники.

«Раньше я про Арктику слышал только по телевизору и когда узнал, что запускается такой большой проект под названием «Чистая Арктика», конечно, изъявил ярое желание, плюс собрал ту команду из Республики Татарстан, которая смогла, в первую очередь, и тоже захотела прикоснуться к этому всему своими руками. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Исходя из того начали заходить, где-то, правда, металл сильнее укопан, все это раскапываем, аккуратно достаем. Самое главное – это без травм. Хотя у нашей команды всегда есть свой врач, который каждого знает не по фамилии имени отчеству, а по тем травмам, которые у него уже есть», – сказал один из волонтеров.

В рамках выезда команды «Молодежки ОНФ» запланирован мониторинг бесхозных автомобилей, составление таблицы с координатами места нахождения и номерами двигателей для дальнейшей передачи данных в уполномоченные органы. Еще одной локацией станет озеро Долгое. На протяженности озера присутствуют загрязнения бытового характера, где планируется комплекс мероприятий по очистке прибрежной зоны.

Напомним, идея «Чистой Арктики», направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову (г. Мурманск) и капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину (г. Владивосток). В начале июня Дмитрий Лобусов предложил провести «большую арктическую уборку».

Презентованная пятого июля в Общественной палате РФ масштабная программа уже получила широкую поддержку, в том числе представителя Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических субъектов. Участие в проекте может стать миссией страны, учитывая председательство РФ в Арктическом Совете. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.



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