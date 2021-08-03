 

Полицейский погиб в результате стрельбы у Пентагона

03.08.2021, 21:26, Новости дня
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Полицейский скончался в результате стрельбы у Пентагона, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе недалеко от здания Пентагона. Чуть позже стало известно, что сотрудники охраны нейтрализовали предполагаемого преступника, устроившего стрельбу около здания Пентагона. В службе безопасности ведомства в Twitter сообщили, оцепление снято со здания Пентагона.



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