 

СБ ООН выступил против восстановления исламского эмирата в Афганистане

03.08.2021, 21:26, Новости дня
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Совет Безопасности ООН сообщил об отсутствии военного решения у конфликта в Афганистане и выступил против возможности восстановления в стране исламского эмирата (название существовавшего в 1996–2001 годах государства талибов – членов запрещенного в РФ движения «Талибан»).

«Члены Совета Безопасности подчеркнули важность резолюции 2513 по Афганистану, подтвердили, что у конфликта нет военного решения и заявили, что не поддерживают восстановление исламского эмирата в Афганистане», – приводит заявление СБ ООН ТАСС.

Во вторник СМИ сообщали, что боевики запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан» захватили здание регионального государственного телерадиоцентра в афганском городе Лашкаргах.



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